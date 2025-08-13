Глава ФНС заявил о росте налоговых сборов
За семь месяцев 2025 года перечисления в федеральный бюджет России от всех налогов и сборов выросли до 34,3 млрд рублей. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что это на 2,4 трлн рублей или на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«По федеральному бюджету рост составил 5%, в том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 трлн рублей, это рост на 27%», - отметил Егоров.
Он добавил, что в ТОП-5 по перечислениям в бюджет вошли обрабатывающая промышленность, финансовый и строительный секторы, торговля и IT-сектор.
Ранее организация «Отцы рядом» предложила ввести для жителей городов-миллионников дополнительный налог в 3−5%, и направлять полученные средства на развитие периферийных районов, сообщает «Свободная пресса».
