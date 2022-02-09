СМИ: Награждение фигуристов перенесли из-за проблем с допинг-тестом российского спортсмена

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию Президент Бразилии приедет в Москву на переговоры с Путиным 15 февраля Россиян предупредили о подорожании вин на 15 процентов из-за маркировки Илон Маск потеряет до 40 спутников из-за магнитной бури Против Моргенштерна возбудили дело из-за татуировки