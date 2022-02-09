СМИ: Награждение фигуристов перенесли из-за проблем с допинг-тестом российского спортсмена
Церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Об сообщает издание Inside the Games.
Так, спортсменов должны были наградить 8 февраля, но теперь церемония перенесена на неопределенный срок.
Ранее фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
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