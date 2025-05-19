В Махачкале после массовых драк задержали 67 подростков
Почти 70 подростков, участвовавших в массовых уличных стычках в Махачкале, задержали за два дня, ряд несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в МВД Дагестана.
Ранее в республиканском сегменте соцсетей появились сообщения о массовых драках подростков. Так, крупная стачка с участием десятков людей произошла в Махачкале. МВД оперативно задержало зачинщиков и активных участников драки.
Как отметили в ведомстве, в пятницу между молодыми жителями города произошел словесный конфликт и завязалась потасовка. На центральной площади задержали 12 человек, против их родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. На следующий день стороны договорились встретиться вновь, группы подростков начали собираться 17 мая в разных районах Махачкалы.
«Благодаря оперативным действиям полиции, с улицы Каммаева были задержаны 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а в отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ», – отметили правоохранители.
За два дня были задержаны 67 человек. По данным МВД, с подростками, их родителями и преподавателями провели профилактические беседы, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru