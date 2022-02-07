«Каждый понимал – зачем вышел»: Тарасова назвала победу российских фигуристов феноменальной

Заслуженный тренер высоко оценила выступление каждого участника российской команды в Пекине, но отметила, что трудности на Олимпиаде есть всегда. 

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала досрочную победу сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде феноменальной.

Накануне российская команда завоевала золото Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию досрочно – после выступления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

«Феноменальная победа, как и ожидаемая. Почему соперники не смогли ничего противопоставить – это вопрос соперникам, а не к нам, у нас молодая команда, катались прекрасно, каждый понимал, зачем вышел. У тренеров всегда есть трудности, на одну-две программы больше откатать – это уже очень большие трудности»», - отметила Тарасова.

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В свою очередь, фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в Пекине, но отметил и силу соперников.

«В отдельных видах наши соперники очень сильны, и это не должно создавать иллюзию, что мы должны забирать все золотые медали в индивидуальных соревнованиях», - предостерег он.

Национальную команду по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 представляют одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ОлимпиадаТатьяна ТарасоваФигурное Катание
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