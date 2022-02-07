«Каждый понимал – зачем вышел»: Тарасова назвала победу российских фигуристов феноменальной

В свою очередь, фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ожидаемой победу российских фигуристов в Пекине, но отметил и силу соперников.

«В отдельных видах наши соперники очень сильны, и это не должно создавать иллюзию, что мы должны забирать все золотые медали в индивидуальных соревнованиях», - предостерег он.

Национальную команду по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 представляют одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

