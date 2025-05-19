На президентских выборах в Румынии победил мэр Бухареста Дан
Мэр Бухареста Никушор Дан стал победителем на выборах президента Румынии, следует из данных ЦИК страны.
Накануне в Румынии прошел второй тур голосования. По итогам первого этапа, состоявшегося 4 мая, в него вышли Дан и лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. В первом туре Дан и Симион набрали около 21% и почти 41% голосов соответственно, напоминает Ura.ru.
После обработки 100% бюллетеней проголосовавших во втором туре Никушор Дан получил 53,60% голосов (более 6,1 млн), Симион - 46,40% (более 5,3 млн).
Лидер «Альянса за объединение румын» в соцсетях опубликовал видеообращение, в котором признал поражение и поздравил соперника с победой.
Никушору Дану 55 лет, он занимает пост главы Бухареста с 2020 года. Ранее политик был членом румынской Палаты депутатов и лидером правоцентристской партии «Союз спасения Румынии».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru