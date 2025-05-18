Глава Минфина США: Санкции против России были неэффективны при Байдене
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что санкции, введенные при администрации Джо Байдена, были неэффективны. Об этом Бессент рассказал в интервью телеканалу NBC News.
«Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена», — сказал Бессент.
По его словам, низкая эффективность ограничений была обусловлена опасениями прежней администрации по поводу роста внутренних цен на нефть в стране.
Вместе с тем министр воздержался от комментариев относительно возможных сроков введения новых санкций, подчеркнув, что не намерен связывать руки президенту США Дональду Трампу в ходе его переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее издание «Clash Report» со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио сообщило, что США введут новые санкции против России, если в переговорном процессе между Москвой и Киевом не будет прогресса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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