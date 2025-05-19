Над территорией России сбили 35 украинских БПЛА

Средства ПВО ликвидировали 35 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 26 дронов сбили в Крыму, восемь - в Брянской области, один - в Белгородской.

Ранее беспилотник ВСУ рухнул в деревне Самоярдово в Курской области, произошло возгорание кровли строящейся школы, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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