Над территорией России сбили 35 украинских БПЛА
19 мая 202507:46
Средства ПВО ликвидировали 35 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что 26 дронов сбили в Крыму, восемь - в Брянской области, один - в Белгородской.
Ранее беспилотник ВСУ рухнул в деревне Самоярдово в Курской области, произошло возгорание кровли строящейся школы, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru