Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0.
Единственный гол в первом тайме красивым ударом через себя забил Александр Соболев. Во втором тайме «Ростов» мог сравнять счёт, но гол Максима Осипенко был отменён из-за офсайда.
Благодаря этой победе «Зенит» набрал 63 очка и перед заключительным туром отстаёт от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко. «Ростов», имея в активе 38 баллов, остаётся на восьмой строчке.
В заключительном, 30-м туре «Зенит» дома сыграет с грозненским «Ахматом», а «Краснодар» примет московское «Динамо». Все матчи тура пройдут 24 мая.
Ранее московское «Динамо» дома обыграло тольяттинский «Акрон» и вышло на третье место в турнирной таблице РПЛ, сообщает НСН.
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