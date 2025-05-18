Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Единственный гол в первом тайме красивым ударом через себя забил Александр Соболев. Во втором тайме «Ростов» мог сравнять счёт, но гол Максима Осипенко был отменён из-за офсайда.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 63 очка и перед заключительным туром отстаёт от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко. «Ростов», имея в активе 38 баллов, остаётся на восьмой строчке.



В заключительном, 30-м туре «Зенит» дома сыграет с грозненским «Ахматом», а «Краснодар» примет московское «Динамо». Все матчи тура пройдут 24 мая.

Ранее московское «Динамо» дома обыграло тольяттинский «Акрон» и вышло на третье место в турнирной таблице РПЛ, сообщает НСН.

