В ДТП в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек
Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на автодороге «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Калмыкии. Об этом заявили в главном управлении МЧС по республике.
По данным ведомства, в 02:30 на 1211-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Юстинском районе было зафиксировано лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузовика.
«Погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим», — заявили в МЧС.
Уточняется, что детей среди жертв нет.
Позже управление Следственного комитета по Калмыкии сообщило, что число пострадавших возросло до 12. После аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц.
Ранее в Курганской области водитель Opel Corsa не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, погибли два человека, пишет Ura.ru.
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