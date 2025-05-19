В ДТП в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек

Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на автодороге «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Калмыкии. Об этом заявили в главном управлении МЧС по республике.

По данным ведомства, в 02:30 на 1211-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Юстинском районе было зафиксировано лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузовика.

«Погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим», — заявили в МЧС.

Уточняется, что детей среди жертв нет.

Позже управление Следственного комитета по Калмыкии сообщило, что число пострадавших возросло до 12. После аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц.

Ранее в Курганской области водитель Opel Corsa не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, погибли два человека, пишет Ura.ru.

