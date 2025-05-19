Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
Присоединение к СССР территории Западной Украины и особенно Бессарабии в 1939-1940 годах было ошибкой. Об этом заявил бывший председатель правительства РФ, глава попечительского совета Фонда развития территорий, председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин сайту aif.ru.
По его словам, эти шаги позволили отодвинуть границу на запад, однако рубежи не успели оборудовать и подготовить к серьезной обороне.
Степашин подчеркнул, что в период Великой Отечественной войны Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали «фрондой», немецкие войска набирали полицаев и карателей именно оттуда.
«Последнего бандеровца мы словили только в 1960-м. А в 1963-м [бывший руководитель СССР Никита] Хрущев взял и всех их амнистировал. Видимо, ручки-то у него в свое время в крови были, вот и решил в демократию поиграть. Как и [первый президент Украины Леонид] Кравчук потом... Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу… После переворота 2014 года они сразу поменяли все руководство там, где большинство жителей было пророссийски настроено», - указал экс-премьер.
Как отметил Степашин, западенцы «для нас абсолютно чужие», было незачем «тащить их к себе под крышу». Политик отметил, что Западную Украину следовало оставить Польше, они, «намучившись с этой заразой», вели бы себя по-другому по отношению к России.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году, указав, что поводом для этого стала 300-летняя годовщина Переяславской рады.
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