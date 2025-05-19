У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты
Агрессивную форму рака простаты диагностировали у бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление представителей политика.
«Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать», - отмечается в заявлении.
Байден вместе с семьей и врачами изучают возможные варианты лечения.
Экс-президенту США 82 года. В 2023-м политику удалили злокачественное образование на коже, по данным биопсии, опухоль была базальноклеточным раком, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru