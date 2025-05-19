Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством государств

Росавиация ведет диалог с авиационными властями ряда стран о возможном возобновлении полетов. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Руководитель Росавиации в кулуарах форума HeliRussia 2025 рассказал журналистам, что служба постоянно ведет совместную работу по развитию международного авиасообщения с МИД, Минтрансом и Минэкономразвития.

«Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — указал Ядров.

По его словам, есть государства, в которые готовы летать отечественные авиакомпании, но российской стороне нужны гарантии, в частности, нераспространения санкций на обслуживание воздушных судов из РФ.

Ранее глава Росавиации сообщил, что ведомство планирует привлечь свыше 124 млрд рублей из внебюджетных источников для модернизации 28 аэродромных комплексов в России к 2030 году, пишет Ura.ru.

