Депутат Бессараб: С августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам

Повышение пенсий некоторым категориям граждан запланировано в России. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Как отметила парламентарий, с 1 октября увеличатся выплаты пенсионерам из числа военных и силовых структур. Они вырастут на 4,5%.

«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год», — рассказала Бессараб.

Депутат добавила, что пенсионеры могут получить до 3 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее декан факультета права «Высшей школы экономики» Вадим Виноградов анонсировал повышение с 1 июня пенсий для россиян, которым в мае исполнится 80 лет, и получивших инвалидность первой группы, пишет Ura.ru.

