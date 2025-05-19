Депутат Бессараб: С августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам
Повышение пенсий некоторым категориям граждан запланировано в России. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
Как отметила парламентарий, с 1 октября увеличатся выплаты пенсионерам из числа военных и силовых структур. Они вырастут на 4,5%.
«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год», — рассказала Бессараб.
Депутат добавила, что пенсионеры могут получить до 3 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.
Ранее декан факультета права «Высшей школы экономики» Вадим Виноградов анонсировал повышение с 1 июня пенсий для россиян, которым в мае исполнится 80 лет, и получивших инвалидность первой группы, пишет Ura.ru.
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