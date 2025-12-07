СМИ: Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова
Налоговая закрыла одну из компаний певца Филлипа Киркорова, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что счета фирмы заблокировали. Согласно юридическим документам, ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» зарегистрировали в Красногорске в августе 2019 года. Известно, что фирма занималась «деятельностью в области исполнительских искусств.
По данным источника, в июне 2025 года налоговая приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, а 18 сентября юрлицо исключили из-за недостоверных сведений о нем.
Согласно информации судебных приставов, в отношении компании Киркорова было возбуждено три исполнительных производства, два из которых касаются «иных взысканий имущественного характера» в пользу физлиц и юрлиц. Отмечается, что еще одно — о взыскании госпошлины. Известно, что общая сумма, которую приставы взыскивают с фирмы звезды, достигла 68,2 тысячи рублей.
Кроме этого, с 2021 года ФНС приостанавливает операции по счетам другой фирмы Киркорова, которая занимается продажей одежды. Также у организации «Филл фо ю» существует задолженность в 5,4 тысячи рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с Филиппа Киркорова взыскали долг за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12.
