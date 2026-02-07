Криптобиржа «Bithumb» по ошибке отправила пользователям 620 тысяч биткоинов
В Южной Корее криптобиржа «Bithumb» по ошибке отправила 240 участникам промоакции 620 тысяч биткоинов. Об этом сообщает агентство «Yonhap».
Отмечается, что в среднем один пользователь получил примерно 2,49 тысячи биткоинов, что эквивалентно 244 млрд вон и 12,7 млрд рублей.
По данным источника, инцидент произошел из-за того, что сотрудник криптобиржи по ошибке указал единицу выплаты BTC вместо корейской воны при начислении вознаграждения участникам промоакции.
Сообщалось, что после этого биржа временно приостановила все операции. В компании объявили о возврате 618 тысяч 212 биткоинов, а также о дополнительном возмещении 93% из 1 тысячи 788 биткоинов, которые интернет-пользователи успели продать. При этом 125 биткоинов вернуть не удалось.
Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский в интервью НСН отметил, что если политика ФРС США начнет смягчаться, то уже во второй половине года стоимость биткоина может достичь $120–150 тысяч.
