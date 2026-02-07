Криптобиржа «Bithumb» по ошибке отправила пользователям 620 тысяч биткоинов

По данным источника, инцидент произошел из-за того, что сотрудник криптобиржи по ошибке указал единицу выплаты BTC вместо корейской воны при начислении вознаграждения участникам промоакции.

Сообщалось, что после этого биржа временно приостановила все операции. В компании объявили о возврате 618 тысяч 212 биткоинов, а также о дополнительном возмещении 93% из 1 тысячи 788 биткоинов, которые интернет-пользователи успели продать. При этом 125 биткоинов вернуть не удалось.

Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский в интервью НСН отметил, что если политика ФРС США начнет смягчаться, то уже во второй половине года стоимость биткоина может достичь $120–150 тысяч.