Стало известно, сколько заработает Александр Маршал к 23 февраля
К 23 февраля Александр Маршал планирует заработать не менее 35 миллионов рублей на концертах, пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, из‑за высокого спроса артист ввёл экспресс‑формат выступлений: за 2,5 миллиона рублей он исполняет всего три песни. С 16 по 28 февраля музыкант будет выступать практически без перерывов — на эти даты уже объявлен солдаут.
Кроме того, в графике значатся два крупных сольных концерта: 21 февраля в Кремлёвском дворце и 24 февраля в Санкт‑Петербурге. При этом билеты на большие шоу раскупаются медленнее — реализовано лишь около 40 % мест.
В честь Дня защитника Отечества команда артиста запустила короткие выступления без разогрева и пауз: Маршал выходит на сцену, быстро исполняет максимум три хита и отправляется на следующее мероприятие. Стоимость такого мини‑концерта — 2,5 миллиона рублей (за 1–3 песни). За полчаса выступления (до 7 песен) просят ту же сумму, а часовой концерт обойдётся в 3,5 миллиона рублей. Скидки при этом не предусмотрены.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил НСН, что певица Алла Пугачева может потребовать гонорар в 100 миллионов рублей, так как считает себя символом эпохи.
