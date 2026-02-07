В отрасли перечислили главные вызовы для музыкальной индустрии
Ключевыми вызовами для российской и мировой музыки оказались перенасыщение контентом и рост количества сгенерированных композиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на A&R директора музыкального лейбла Дениса Глазина и главу направления скаутинга лейбла «Koala Music» Константина Власенко.
Глазин заметил, что в настоящее время музыкального контента стало больше, чем внимания аудитории. В связи с этим, по его мнению, «выигрывает не лучший с художественной точки зрения продукт, а более эффективный с точки зрения алгоритмов, скорости распространения» и потенциала в Сети.
Кроме того, к вызовам для музыкальной индустрии он отнес рост доли ИИ-контента, что, по его словам, «напрямую угрожает музыкантам».
С ним согласился и Власенко. При этом он предположил, что преодолеть вызов нейросети в музыке можно через урегулирование на законодательном уровне. В связи с этим он считает, что лейблам и площадкам следует выработать определенную методологию взаимодействия с подобным контентом.
Ранее гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов в интервью НСН подчеркнул, что стриминговые сервисы не хотят маркировать музыку, созданную искусственным интеллектом (ИИ), так как она прежде всего приносит им прибыль, а между тем такого контента на музыкальных площадках уже около 20%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно, сколько заработает Александр Маршал к 23 февраля
- Гуменник может сменить программу из-за проблем с авторскими правами
- Криптобиржа «Bithumb» по ошибке отправила пользователям 620 тысяч биткоинов
- В отрасли перечислили главные вызовы для музыкальной индустрии
- В РФ назвали отрасли экономики с зарплатой более 100 тысяч рублей
- ВС РФ уничтожили группу иностранных диверсантов в зоне СВО
- СМИ: В отеле в Таиланде отравились около 20 россиян
- СМИ: Задержан подозреваемый в покушении на генерала Алексеева
- Врачи назвали причину смерти политика Тропина
- Побег от журналистов и VIP-зона: Как Сабуров улетел в Казахстан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru