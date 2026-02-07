В отрасли перечислили главные вызовы для музыкальной индустрии

Кроме того, к вызовам для музыкальной индустрии он отнес рост доли ИИ-контента, что, по его словам, «напрямую угрожает музыкантам».

С ним согласился и Власенко. При этом он предположил, что преодолеть вызов нейросети в музыке можно через урегулирование на законодательном уровне. В связи с этим он считает, что лейблам и площадкам следует выработать определенную методологию взаимодействия с подобным контентом.

Ранее гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов в интервью НСН подчеркнул, что стриминговые сервисы не хотят маркировать музыку, созданную искусственным интеллектом (ИИ), так как она прежде всего приносит им прибыль, а между тем такого контента на музыкальных площадках уже около 20%.