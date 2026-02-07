В отрасли перечислили главные вызовы для музыкальной индустрии

Ключевыми вызовами для российской и мировой музыки оказались перенасыщение контентом и рост количества сгенерированных композиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на A&R директора музыкального лейбла Дениса Глазина и главу направления скаутинга лейбла «Koala Music» Константина Власенко.

Глазин заметил, что в настоящее время музыкального контента стало больше, чем внимания аудитории. В связи с этим, по его мнению, «выигрывает не лучший с художественной точки зрения продукт, а более эффективный с точки зрения алгоритмов, скорости распространения» и потенциала в Сети.

Эволюция или похороны? Как индустрия ответит на ИИ-музыку в чартах

Кроме того, к вызовам для музыкальной индустрии он отнес рост доли ИИ-контента, что, по его словам, «напрямую угрожает музыкантам».

С ним согласился и Власенко. При этом он предположил, что преодолеть вызов нейросети в музыке можно через урегулирование на законодательном уровне. В связи с этим он считает, что лейблам и площадкам следует выработать определенную методологию взаимодействия с подобным контентом.

Ранее гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов в интервью НСН подчеркнул, что стриминговые сервисы не хотят маркировать музыку, созданную искусственным интеллектом (ИИ), так как она прежде всего приносит им прибыль, а между тем такого контента на музыкальных площадках уже около 20%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураИскусственный ИнтеллектМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры