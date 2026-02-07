СМИ: Подросток пострадал при взрыве неизвестной коробки в Подмосковье
В посёлке Мирный на улице Владлена Татарского 16‑летний юноша получил тяжёлую травму руки из‑за взрыва, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, мальчик обнаружил на земле небольшую коробку и намеревался отнести её к мусорным бакам. В тот момент, когда подросток взял предмет в руки, произошёл взрыв.
Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Медики выявили серьёзные повреждения: у юноши оторвана фаланга большого пальца, также травмирован третий палец на правой руке. В настоящее время врачи оценивают состояние пациента. Следователи ведут расследование, пытаясь установить, что именно находилось внутри коробки.
Ранее врач-офтальмолог Антон Казанцев заявил, что глазные травмы остаются одной из основных причин односторонней потери зрения в мире, а в период новогодних праздников их число традиционно растет из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
