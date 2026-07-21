В «Единой России» назвали недовольных топливных кризисом россиян «обиженными подростками»
Россияне, которые недовольны топливным кризисом в стране, являются «обиженными подростками», сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева.
Депутат выступил в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании». «К взрослым мужикам хотелось бы обратиться с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи: „А мне на дискотеку сегодня надо! Сделайте что угодно, чтобы я пошел на дискотеку“», — заявил он. Так он прокомментировал недовольство населения. Парламентарий добавил, что Украина атакует НПЗ, «чтобы добиться смуты и чтобы на выборах была сформирована Дума без устойчивого большинства». Исаева указал: «ситуация возникла не потому, что у нас в стране что-то делалось неправильно, а потому что враг ударил».
Отмечается, что проблема с топливом вскоре будет решена, так как «заводы будут возвращаться». Замглавы «ЕР» раскритиковали предложение КПРФ о национализации нефтедобывающих предприятий.
Ранее стало известно, что из-за дефицита бензина на АЗС дорожает газомоторное топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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