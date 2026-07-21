В Подмосковье младенцев назвали именами Мерседес, Залотой и Евсевий

С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди них лидируют имена Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей. Среди девочкек в топе классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми.

Среди мужских имён также встречаются Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Родители девочек чаще обращаются к древнерусским традициям, выбирая Матрёну, Февронью, Агафью и Берегиню.

Ранее стало известно, что имя Дмитрий стремительно теряет популярность в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

