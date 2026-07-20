Шахматистка Полгар отклонила предложение стать президентом Венгрии

Спортсменка назвала данную инициативу величайшей честью в своей жизни и выразила огромную благодарность инициаторам. При этом она призналась, что не ощущает в себе достаточных сил для принятия исторической ответственности по объединению разделенной нации, поэтому вынуждена отклонить это приглашение.

Полгар особо отметила, что высоко ценит жест Мадьяра, решившего выдвинуть независимого и надпартийного кандидата несмотря на значительный вес своей политической силы в парламенте. Шахматистка пообещала сделать все возможное для оказания поддержки новому премьеру Венгрии в деле достижения национального согласия.

Ранее венгерский журналист Габор Штир в беседе с НСН заявил, что Будапешт попытается сохранить прагматичные отношения с Россией на фоне изменения риторики, однако вряд ли это получится сделать.

