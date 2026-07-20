Шахматистка Полгар отклонила предложение стать президентом Венгрии
Известная шахматистка Юдит Полгар отклонила предложение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Гроссмейстер 20 июля опубликовала официальное заявление об отказе от участия в выборах на должность президента, пишут «Известия».
Спортсменка назвала данную инициативу величайшей честью в своей жизни и выразила огромную благодарность инициаторам. При этом она призналась, что не ощущает в себе достаточных сил для принятия исторической ответственности по объединению разделенной нации, поэтому вынуждена отклонить это приглашение.
Полгар особо отметила, что высоко ценит жест Мадьяра, решившего выдвинуть независимого и надпартийного кандидата несмотря на значительный вес своей политической силы в парламенте. Шахматистка пообещала сделать все возможное для оказания поддержки новому премьеру Венгрии в деле достижения национального согласия.
Ранее венгерский журналист Габор Штир в беседе с НСН заявил, что Будапешт попытается сохранить прагматичные отношения с Россией на фоне изменения риторики, однако вряд ли это получится сделать.
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