В России упали продажи машин из-за топливного кризиса
Авторынок России начал снижаться из-за топливного кризиса, сообщает «Автостат».
С 22 по 28 июня продано 25,9 тыс. единиц новых легковых автомобилей, что на 16,2% меньше, чем неделей ранее. Снижение произошло после восстановления рынка, которое продолжалось несколько месяцев: продажи росли с марта текущего года. Снижение затронуло и сегмент легковых коммерческих автомобилей. Их продажи сократились на 10% по сравнению с предыдущей неделей — до 1338 единиц. Реализация грузовых автомобилей снизилась на 15,6% — до 1010 машин.
Глава «Автостата» Сергей Целиков считает, что одна из причин падения продаж - ситуация с топливом. Глава Российской ассоциации дилеров Алексей Подщеколдин указал, что бензиновый кризис уже ощущается и клиенты берут паузу до конца лета, чтобы оценить развитие ситуации.
Ранее стало известно, что автомобили в России за 14 лет подорожали на 300%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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