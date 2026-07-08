«НА КРАЮ ПРОПАСТИ»: МЕССИ СПАС АРГЕНТИНУ

Чемпионат мира-2026 подарил фанатам немало сенсационных матчей, однако в четвертьфиналы вышли все четыре главных фаворита, о которых говорил НСН известный футбольный тренер, автор «камерунского чуда» Валерий Непомнящий – сборные Франции, Испании, Англии и Аргентины.

Накануне вечером состоялся один из самых драматичных матчей ЧМ. Действующие чемпионы мира, аргентинцы во главе с Лео Месси, были в десяти минутах от провала в матче 1/8 финала с Египтом, но чудом спаслись.

Игра началась с гола египтян, в ворота которых тут же назначили спорный пенальти, однако голкипер Мустафа Шубир «потащил» удар Месси. В начале второго тайма Египет забил второй гол, однако судья его не засчитал, усмотрев нарушение на другой половине поля в начале голевой атаки. Пока возмущенные болельщики писали комментарии в соцсети, Мостафа Зико опять забил, и этот гол уже отменить было невозможно.

Матч шел к концу, Египет вел 2:0 и все уже предвкушали позорный вылет Месси вслед за Роналду, однако в концовке игры произошло чудо. Аргентина успела забить сразу три мяча и спаслась. Один из них был на счету Месси, который молниеносно превратился из неудачника в героя нации. СМИ запестрели заголовками о «героическом камбэке», «магии на краю пропасти», «спасении от позора» и, конечно же, о «слезах Месси».

После поражения сборной Португалии от Испании (0:1) журналистов больше всего интересовали слезы Криштиану Роналду, сейчас же в тренде оказался плачущий Месси.

«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать. Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счёте 0:2», — объяснил свои слезы 39-летний лидер сборной Аргентины.

В четвертьфинале чемпионы мира встретятся со Швейцарией, которая в ночь на 8 июля по пенальти обыграла Колумбию (основное время 0:0).