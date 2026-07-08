«На краю пропасти!»: Как слезы Месси смыли позор Аргентины на ЧМ-2026
Лео Месси заплакал вслед за Криштиану Роналду, но сумел спасти свою команду, египтяне обвиняют судей в крушении «мечты целой нации», а болельщики ждут сенсаций от Марокко и Норвегии.
Этой ночью завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026. Сборная Аргентины во главе с Лео Месси чудом спаслась от фиаско в игре с Египтом, а вот Бразилия с Неймаром и Португалия с Роналду вылетели из турнира. Болельщики обсуждают, как судьи «тащат» фаворитов, а журналисты ищут скрытые смыслы в слезах Лео и Криша.
«НА КРАЮ ПРОПАСТИ»: МЕССИ СПАС АРГЕНТИНУ
Чемпионат мира-2026 подарил фанатам немало сенсационных матчей, однако в четвертьфиналы вышли все четыре главных фаворита, о которых говорил НСН известный футбольный тренер, автор «камерунского чуда» Валерий Непомнящий – сборные Франции, Испании, Англии и Аргентины.
Накануне вечером состоялся один из самых драматичных матчей ЧМ. Действующие чемпионы мира, аргентинцы во главе с Лео Месси, были в десяти минутах от провала в матче 1/8 финала с Египтом, но чудом спаслись.
Игра началась с гола египтян, в ворота которых тут же назначили спорный пенальти, однако голкипер Мустафа Шубир «потащил» удар Месси. В начале второго тайма Египет забил второй гол, однако судья его не засчитал, усмотрев нарушение на другой половине поля в начале голевой атаки. Пока возмущенные болельщики писали комментарии в соцсети, Мостафа Зико опять забил, и этот гол уже отменить было невозможно.
Матч шел к концу, Египет вел 2:0 и все уже предвкушали позорный вылет Месси вслед за Роналду, однако в концовке игры произошло чудо. Аргентина успела забить сразу три мяча и спаслась. Один из них был на счету Месси, который молниеносно превратился из неудачника в героя нации. СМИ запестрели заголовками о «героическом камбэке», «магии на краю пропасти», «спасении от позора» и, конечно же, о «слезах Месси».
После поражения сборной Португалии от Испании (0:1) журналистов больше всего интересовали слезы Криштиану Роналду, сейчас же в тренде оказался плачущий Месси.
«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать. Я был очень зол, потому что промахнулся с пенальти. Нелегко играть, уступая в счёте 0:2», — объяснил свои слезы 39-летний лидер сборной Аргентины.
В четвертьфинале чемпионы мира встретятся со Швейцарией, которая в ночь на 8 июля по пенальти обыграла Колумбию (основное время 0:0).
ЕГИПТЯНЕ НЕ ПЛАЧУТ: «ЭТО МАРКЕТИНГ!»
Интересно, что египтяне не плакали после игры, которая могла стать их триумфом, но не стала.
«Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были обыграть Аргентину. Пускай он отвечает перед Богом», — сказал вингер сборной Египта Зико, гол которого был отменен арбитром.
В похожем ключе высказался и самый известный египетский игрок Мохамед Салах, за фол на котором не назначили пенальти в конце игры.
«Что касается судейства, то я предпочту не комментировать. Все видели, что произошло. Мне больше нечего добавить. Нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу. Сразу после этого соперник убежал в контратаку и забил. Тренер поздравил нас с тем, как мы провели турнир. Он хотел, чтобы мы прошли еще дальше, но такова воля Бога», - философски заметил он.
Федерация футбола Египта подала протест на судейство француза Франсуа Летексье, а главный тренер египтян Хоссам Хассан объяснил случившееся коммерцией.
«Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они не хотят, чтобы Месси вылетел. Именно поэтому в этой встрече не было справедливости. Месси не должен праздновать напрасно», — считает он.
Так или иначе, в четвертьфинал вышла Аргентина, фанаты радуются историческому камбэку, СМИ пишут о новых рекордах Месси, а болельщики сравнивают его с Роналду, который не смог спасти свою команду в критической ситуации.
Поражение Египта породило новые мемы об африканских сборных, которые на ЧМ-2026 уже несколько раз упускали победы над фаворитами в последние минуты. Так, сборная ДР Конго выигрывала у Англии до 75-й минуты со счетом 1:0, но упустила победу (1:2). Сенегал к 85-й минуте игры с Бельгией вел 2:0, но в итоге уступил 2:3. В огне оказался и матч Кабо-Верде с Аргентиной (2:3), в котором чемпионы мира победили лишь в дополнительное время.
Теперь жаждущие сенсаций болельщики ждут четвертьфинальных матчей Марокко с Францией и Англии с Норвегией. Марокканцы заняли на прошлом ЧМ четвертое место, уступив в полуфинале все тем же французам, а норвежцы несколько дней назад обыграли Бразилию с Неймаром и другими звездами.
В четвертом четвертьфинале Испания сыграет с Бельгией, выбившей с ЧМ сборную США и устроившей троллинг на фоне ставшего мемом скандала с жалобами главы Белого дома Дональда Трампа.
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