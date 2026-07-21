Россиянам начали рассылать красные квитанции за ЖКУ

Управляющие компании (УК) в России начали рассылать жителям платежные документы за коммунальные услуги с красной отметкой. Как сообщили в Роскачестве, такой цвет служит визуальным маркером, указывающим на наличие просроченной задолженности более чем за три месяца.

При получении подобной квитанции за ЖКУ эксперты рекомендуют в первую очередь тщательно проверить начисления. Сверить данные можно через систему ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», а также запросить у своей управляющей компании официальный акт сверки расчетов.