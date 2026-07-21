Россиянам начали рассылать красные квитанции за ЖКУ
Управляющие компании (УК) в России начали рассылать жителям платежные документы за коммунальные услуги с красной отметкой. Как сообщили в Роскачестве, такой цвет служит визуальным маркером, указывающим на наличие просроченной задолженности более чем за три месяца.
При получении подобной квитанции за ЖКУ эксперты рекомендуют в первую очередь тщательно проверить начисления. Сверить данные можно через систему ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», а также запросить у своей управляющей компании официальный акт сверки расчетов.
Если наличие долга подтвердится, специалисты советуют не игнорировать проблему, а вступить в открытый диалог с коммунальщиками. Граждане могут обсудить с представителями УК возможность предоставления рассрочки или реструктуризации платежей для решения финансового вопроса без негативных последствий.
В Роскачестве подчеркнули, что выделение квитанции красным цветом не меняет ее юридической силы. Тем не менее это служит важным напоминанием о необходимости погасить задолженность, чтобы избежать начисления пеней и возможных судебных разбирательств.
Ранее россиянам рассказали, куда жаловаться при нецелевой трате средств жильцов управляющей компанией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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