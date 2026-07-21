В Крыму устанавливают таксофоны из-за отключений мобильной связи
На улицах Крыма начали устанавливать стационарные телефоны, сообщил оперативный штаб региона.
Это происходит на фоне регулярных отключений электричества и проблем с сотовой связью. Первые аппараты появились в Джанкое на севере полуострова, где мобильную связь включают дважды в день на четыре часа. Таксофоны разместили на улицах Кутузова, Восточной, Интернациональной, Толстого и Карла Маркса.
По ним можно бесплатно позвонить по экстренному номеру 112, в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную службу газа. Таксофоны работают при отсутствии электричества и сотовой сети.
Ранее стало известно, что в Крыму будут отключать мобильную связь на 16 часов в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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