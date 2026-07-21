В Крыму устанавливают таксофоны из-за отключений мобильной связи

Это происходит на фоне регулярных отключений электричества и проблем с сотовой связью. Первые аппараты появились в Джанкое на севере полуострова, где мобильную связь включают дважды в день на четыре часа. Таксофоны разместили на улицах Кутузова, Восточной, Интернациональной, Толстого и Карла Маркса.

По ним можно бесплатно позвонить по экстренному номеру 112, в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную службу газа. Таксофоны работают при отсутствии электричества и сотовой сети.

Ранее стало известно, что в Крыму будут отключать мобильную связь на 16 часов в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

