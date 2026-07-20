СМИ: Около 50 тысяч жителей остаются на подконтрольной Киеву части ДНР
Около 50 тысяч местных жителей остаются на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что украинские военнослужащие признают пророссийские настроения большинства населения Донбасса. По их данным, местные жители ждут прихода российских войск.
Ранее в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что под контролем киевских властей осталось менее 15 процентов территории ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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