СМИ: Около 50 тысяч жителей остаются на подконтрольной Киеву части ДНР

Около 50 тысяч местных жителей остаются на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

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Собеседник агентства отметил, что украинские военнослужащие признают пророссийские настроения большинства населения Донбасса. По их данным, местные жители ждут прихода российских войск.

Ранее в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что под контролем киевских властей осталось менее 15 процентов территории ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияДНР

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