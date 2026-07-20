Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении туристов из РФ

Роспотребнадзор направил официальные запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о массовом отравлении туристов в отеле. Об этом ведомство рассказало в своем канале на платформе «Макс».

Поводом для обращения стали сведения о появлении симптомов острого отравления и бактериальной инфекции у отдыхающих в 5-звездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Российская сторона запросила официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.