Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении туристов из РФ
Роспотребнадзор направил официальные запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о массовом отравлении туристов в отеле. Об этом ведомство рассказало в своем канале на платформе «Макс».
Поводом для обращения стали сведения о появлении симптомов острого отравления и бактериальной инфекции у отдыхающих в 5-звездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Российская сторона запросила официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.
Документ направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Аналогичное письмо с требованием предоставить информацию было направлено и в АТОР.
Ранее член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в эфире НСН обратил внимание на еще одну проблему, связанную с отдыхом в Турции – конфликтах туристов с таксистами в Бодруме.
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