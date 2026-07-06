«Казнь Бразилии и выжившая Англия»: В России смакуют новые сенсации ЧМ-2026
Сборная Бразилии вслед за Германией покинула чемпионат мира, Англия выбила хозяев турнира, а Дональд Трамп научился отменять красные карточки.
В ночь на понедельник грянула главная сенсация чемпионата мира по футболу 2026. Сборная Бразилии во главе с Неймаром проиграла в 1/8 финала Норвегии и досрочно покинула турнир. При этом многие россияне этой игры не увидели, из-за отказа «Матч ТВ» от бесплатного показа ряда игр.
«ПРОКЛЯТИЕ И КАЗНЬ»: ДАЛЬШЕ БЕЗ БРАЗИЛИИ
Вылет сборных Германии и Нидерландов в 1/16 финала ЧМ-2026 оказался для фанатов «цветочками», а первая «ягодка» созрела в ночь на 6 июля. Сборная Бразилии, традиционно входящая в число главных фаворитов ЧМ, сенсационно уступила Норвегии со счетом 1:2 во втором раунде плей-офф.
Главными героями игры, завершившейся около часа ночи по московскому времени, стал забивший два мяча 25-летний форвард Эрлинг Холанд и сыгравший «матч жизни» 35-летний голкипер Эрьян Нюланн, отбивший пенальти и сделавший множество сейвов.
В воротах норвежцев в этом эпичном матче мог оказаться и россиянин Никита Хайкин, блиставший в Лиге чемпионов в составе норвежского клуба «Будё-Глимт» и получивший норвежское гражданство, однако ФИФА запретила ему выступать за сборную этой страны до 2028 года.
Единственный гол Бразилии забил Неймар, реализовав неочевидный пенальти, назначенный на 10-й минуте, добавленной судьей к основному времени матча. Он улыбнулся и хотел забрать мяч из ворот, однако Нюланн оттолкнул бразильца, а вскоре прозвучал финальный свисток, после которого СМИ запестрили заголовками о «провале Бразилии», «норвежском проклятии» и «великом Холанде», который «казнил Бразилию».
Тренер бразильцев, итальянец Карло Анчелотти после такого фиаско заявил, что не думает об отставке.
«Мы должны продолжать работать, становиться лучше и искать новые идеи. Считаю, что это поражение — не конец, а начало нового цикла», - заявил Анчелотти.
Холанд написал в соцсетях после игры, что «этого стоило ждать 28 лет», а легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович сравнил Норвегию с голодным львом.
«Когда лев голоден, он ест. Эта Норвегия напоминает мне Швецию на чемпионате мира 1994 года, посмотрим, дойдут ли они так же далеко, как шведы. История немного похожа, и приятно видеть продолжение этой истории», - сказал Ибра CNN Brasil.
Любопытно, что известный российский комментатор Дмитрий Губерниев активно комментировал начало игры, несколько раз употребив в адрес норвежцев слово на букву «г», но «выключился» после отбитого Нюланном пенальти.
«Вратарь викингов тащит пенальти, тащит в моем стиле! Не г** в воротах! Нет!», - попрощался Губерниев с подписчиками в 23:14.
Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий ранее говорил НСН, что команды-фавориты на этом чемпионате больше из Европы, несмотря на то, что он проходит в Америке.
«Помимо трех фаворитов, которых я называл до начала турнира – это Испания, Франция и Англия, в топ ворвалась Аргентина, которая в отличие от других южноамериканских команд играет все лучше и лучше», - отмечал автор «камерунского чуда» перед стартом матчей плей-офф.
«ВЫЖИВШИЕ» И РАЗОЧАРОВАННЫЕ
Эту драматичную ночь продолжил матч 1/8 финала между сборными Мексики и Англии, который эксперты называют чуть ли не самым ярким на ЧМ. Игра проходила на переполненном стадионе «Ацтека» в Мехико, на котором собралось более 80 тысяч зрителей. Большинство из них неистово болело за хозяев турнира (ЧМ-2026 принимают США, Мексика и Канада), однако Англия сумела победить 3:2, несмотря на удаление в начале второго тайма.
Главными героями этого матча стали забивший два мяча 23-летний Джуд Беллингем и капитан сборной Англии Гарри Кейн, забивший решающий гол с пенальти. «Спорт-Экспресс» восхитился тем, как «Мексика душила, а Англия выжила», «Чемпионат» также написал о «выживших в триллере». При этом громкую вывеску четвертьфинала «Бразилия-Англия» пришлось «выбросить в ведро». Следующим соперником англичан станут норвежцы.
Вместе с тем, многие россияне проснулись этим утром разочарованными, поскольку им не удалось посмотреть ни игры Бразилии и Англии, ни недавний сенсационный матч между сборными Аргентины и Кабо-Верде (3:2). Дело в том, что правами на показ игр ЧМ-2026 в России владеют телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Решающие игры турнира они показывают по платной подписке, бесплатно их посмотреть невозможно, что и возмутило болельщиков, оставляющих гневные комментарии в соцсетях.
Тем временем разгорается скандал со сборной США, которая также как Мексика с Канадой вышла из группы в плей-офф, но в отличие от команд других стран-хозяек ЧМ еще не вылетела. По данным The New York Post, президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом ФИФА Джанни Инфантино дисквалификацию получившего красную карточку лидера американской сборной Фоларина Балогуна. После этой беседы удаленному в игре с Боснией Балогуну разрешили сыграть в матче 1/8 финала США — Бельгия.
На данный момент известны две из четырех пары четвертьфиналистов: Франция – Марокко и Норвегия – Англия. При этом уже сегодня вечером состоится самый громкий матч 1/8 финала между сборными Испании и Португалии.
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