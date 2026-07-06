«ПРОКЛЯТИЕ И КАЗНЬ»: ДАЛЬШЕ БЕЗ БРАЗИЛИИ

Вылет сборных Германии и Нидерландов в 1/16 финала ЧМ-2026 оказался для фанатов «цветочками», а первая «ягодка» созрела в ночь на 6 июля. Сборная Бразилии, традиционно входящая в число главных фаворитов ЧМ, сенсационно уступила Норвегии со счетом 1:2 во втором раунде плей-офф.

Главными героями игры, завершившейся около часа ночи по московскому времени, стал забивший два мяча 25-летний форвард Эрлинг Холанд и сыгравший «матч жизни» 35-летний голкипер Эрьян Нюланн, отбивший пенальти и сделавший множество сейвов.

В воротах норвежцев в этом эпичном матче мог оказаться и россиянин Никита Хайкин, блиставший в Лиге чемпионов в составе норвежского клуба «Будё-Глимт» и получивший норвежское гражданство, однако ФИФА запретила ему выступать за сборную этой страны до 2028 года.

Единственный гол Бразилии забил Неймар, реализовав неочевидный пенальти, назначенный на 10-й минуте, добавленной судьей к основному времени матча. Он улыбнулся и хотел забрать мяч из ворот, однако Нюланн оттолкнул бразильца, а вскоре прозвучал финальный свисток, после которого СМИ запестрили заголовками о «провале Бразилии», «норвежском проклятии» и «великом Холанде», который «казнил Бразилию».

Тренер бразильцев, итальянец Карло Анчелотти после такого фиаско заявил, что не думает об отставке.

«Мы должны продолжать работать, становиться лучше и искать новые идеи. Считаю, что это поражение — не конец, а начало нового цикла», - заявил Анчелотти.

Холанд написал в соцсетях после игры, что «этого стоило ждать 28 лет», а легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович сравнил Норвегию с голодным львом.

«Когда лев голоден, он ест. Эта Норвегия напоминает мне Швецию на чемпионате мира 1994 года, посмотрим, дойдут ли они так же далеко, как шведы. История немного похожа, и приятно видеть продолжение этой истории», - сказал Ибра CNN Brasil.

Любопытно, что известный российский комментатор Дмитрий Губерниев активно комментировал начало игры, несколько раз употребив в адрес норвежцев слово на букву «г», но «выключился» после отбитого Нюланном пенальти.

«Вратарь викингов тащит пенальти, тащит в моем стиле! Не г** в воротах! Нет!», - попрощался Губерниев с подписчиками в 23:14.

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий ранее говорил НСН, что команды-фавориты на этом чемпионате больше из Европы, несмотря на то, что он проходит в Америке.

«Помимо трех фаворитов, которых я называл до начала турнира – это Испания, Франция и Англия, в топ ворвалась Аргентина, которая в отличие от других южноамериканских команд играет все лучше и лучше», - отмечал автор «камерунского чуда» перед стартом матчей плей-офф.