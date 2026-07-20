В России будут маркировать семь романов Уильяма Берроуза
В России введут обязательную маркировку для произведений американского писателя Уильяма Берроуза в рамках исполнения закона о противодействии пропаганде наркотических средств. Соответствующие изменения зафиксированы в обновленном отраслевом перечне, пишет РИА Новости.
В понедельник, 20 июля, данный список расширился более чем на 220 позиций. Под новые правила попали семь известных романов автора, а именно «Мягкая машина», «Дикие мальчики», «Билет, который лопнул», «Голый завтрак», «Пристань святых», «Нова Экспресс» и «Джанки».
Творчество Берроуза, признанного мировой классикой во второй половине прошлого века, ранее уже становилось поводом для общественных дискуссий. В частности, роман «Голый завтрак» изобилует сценами жестокости, а в книге «Джанки», стилизованной под документальный репортаж, автор открыто описывает собственный опыт употребления запрещенных веществ.
Ранее стало известно, что тексты Ленина начнут маркировать из-за пропаганды наркотиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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