В России будут маркировать семь романов Уильяма Берроуза

В России введут обязательную маркировку для произведений американского писателя Уильяма Берроуза в рамках исполнения закона о противодействии пропаганде наркотических средств. Соответствующие изменения зафиксированы в обновленном отраслевом перечне, пишет РИА Новости.

В понедельник, 20 июля, данный список расширился более чем на 220 позиций. Под новые правила попали семь известных романов автора, а именно «Мягкая машина», «Дикие мальчики», «Билет, который лопнул», «Голый завтрак», «Пристань святых», «Нова Экспресс» и «Джанки».