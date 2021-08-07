Сборная России по художественной гимнастике вышла в финал Олимпиады в командных соревнованиях
Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в квалификации и вышла в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио.
Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. За два упражнения (с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав) гимнастки набрали 89,050 балла, уступив команде Болгарии (91,800 балла).
Финал командных соревнований «художниц» пройдет в воскресенье, 8 августа.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Афганские военные сообщили о ликвидации «теневого губернатора» талибов
- Сборная России по художественной гимнастике вышла в финал Олимпиады в командных соревнованиях
- У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Российские пляжники завоевали серебро Олимпийских Игр в Токио
- Бывший депутат Рады предупредил о плане по разделу Украины
- В Московском регионе ожидается пасмурная погода с дождями и грозами
- Эксперт назвала группы риска развития постковидного синдрома
- На вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали пепловый выброс
- СМИ: США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии
- СМИ сообщили о переброске боевиков ИГ на базу США в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru