Сборная России по художественной гимнастике вышла в финал Олимпиады в командных соревнованиях

Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в квалификации и вышла в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. За два упражнения (с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав) гимнастки набрали 89,050 балла, уступив команде Болгарии (91,800 балла).

Финал командных соревнований «художниц» пройдет в воскресенье, 8 августа.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

