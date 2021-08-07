Глава ОКР: Поражение российских гимнасток – не трагедия
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не считает трагедией поражение российских гимнасток в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
«Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому. По-человечески нужно девочек поддержать», - заявил он.
Российские тренеры подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Судьи его отклонили его и не стали пересматривать результаты выступления спортсменки.
Это была уже вторая попытка России на пути к золотой медали Игр. В ответ на протест в связи с итогами выступлений Арины Авериной судьи добавили баллы россиянке.
В результате Россия потеряла олимпийское золото в художественной гимнастике впервые за 25 лет.
Таким образом, сборная России находится на пятом месте в медальном зачёте. На ее счету 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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