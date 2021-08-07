Россия уступила золото в художественной гимнастике впервые за 25 лет

Россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль турнира по художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Сборная России впервые за последние 25 лет оказалась без золотой награды.

Сборная России по художественной гимнастике вышла в финал Олимпиады в командных соревнованиях

По сумме очков в четырех видах многоборья Дина Аверина набрала 107,650 балла. Ее опередила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800. Именно ей досталось олимпийское золото. Бронза - у белорусской спортсменки Алины Горносько (102,700). Еще одна российская спортсменка - сестра серебряной призерки Арина Аверина (102,100) -заняла четвертое место турнира.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссияХудожественная ГимнастикаТокиоОлимпиада
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