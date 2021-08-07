Россия уступила золото в художественной гимнастике впервые за 25 лет

По сумме очков в четырех видах многоборья Дина Аверина набрала 107,650 балла. Ее опередила израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800. Именно ей досталось олимпийское золото. Бронза - у белорусской спортсменки Алины Горносько (102,700). Еще одна российская спортсменка - сестра серебряной призерки Арина Аверина (102,100) -заняла четвертое место турнира.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

