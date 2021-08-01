Серебро с золотым отливом. Теннисисты Веснина и Карцев – о своих наградах в финальном миксте на Олимпиаде в Токио

Серебряные призеры в теннисном миксте россиянка Елена Веснина призналась в беседе со специальным корреспондентом Telegram-канала «Радиоточка НСН» Натальей Шатовой на Олимпиаде в Токио, что второе место на ОИ-2020 в день ее рождения все равно стало для спортсменки подарком.

«Я счастлива, что сегодня мы разыграли российский финал. Очень благодарна Аслану (Карцеву), который написал мне в феврале сообщение и предложил играть микст. Это меня подстегнуло и работать побольше, и тренироваться получше, потому что, скажу честно, мне тяжело давалось возвращение в спорт после рождения ребенка. Обидно, конечно, проиграть финал. Но если выбирать, кому его проиграть, однозначно, это будут Андрей (Рублев) и Настя (Павлюченкова). Они заслуженно стали олимпийскими чемпионами. Но – мы в финале, жизнь продолжается, мы – в Токио, и у нас есть медаль. И для меня эта медаль с золотым отливом», - заявила Веснина.