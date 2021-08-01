Серебро с золотым отливом. Теннисисты Веснина и Карцев – о своих наградах в финальном миксте на Олимпиаде в Токио
Серебряные призеры в теннисном миксте Олимпиады -2020 в Токио Елена Веснина и Аслан Карацев честно рассказали о своей победе.
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев завоевали серебряные медали в финале турнира смешанных пар на Олимпиаде в Токио.
Они противостояли другой российской паре - Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву, взявшим золото Игр.
Финальный матч российской четверки продлился 1 час 53 минуты. Победа Павлюченковой и Рублева (4-й номер посева) досталась им при счете 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
Серебряные призеры в теннисном миксте россиянка Елена Веснина призналась в беседе со специальным корреспондентом Telegram-канала «Радиоточка НСН» Натальей Шатовой на Олимпиаде в Токио, что второе место на ОИ-2020 в день ее рождения все равно стало для спортсменки подарком.
«Я счастлива, что сегодня мы разыграли российский финал. Очень благодарна Аслану (Карцеву), который написал мне в феврале сообщение и предложил играть микст. Это меня подстегнуло и работать побольше, и тренироваться получше, потому что, скажу честно, мне тяжело давалось возвращение в спорт после рождения ребенка. Обидно, конечно, проиграть финал. Но если выбирать, кому его проиграть, однозначно, это будут Андрей (Рублев) и Настя (Павлюченкова). Они заслуженно стали олимпийскими чемпионами. Но – мы в финале, жизнь продолжается, мы – в Токио, и у нас есть медаль. И для меня эта медаль с золотым отливом», - заявила Веснина.
Теннисист Аслан Карацев с некоторой грустью говорил о серебряной медали Олимпийских Игр в Токио.
«Да, грустно, что проиграли в финале. Но я только в прошлом году, когда отменили Олимпиаду из-за коронавируса, начал собирать очки. Можно сказать, мне повезло, что была пандемия», - отметил серебряный призер ОИ-2020.
Подводя итог беседы, Елена Веснина выразила надежду на то, что достижения российских теннисистов, впервые в истории завоевавших золотую и серебряные в финальном миксте на Олимпийских играх в Токио, привлекут больше внимания к теннису в нашей стране, где начнут строить больше кортов и уделять внимание развитию детского спорта.
Напоминаем, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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