Золотые наши. Павлюченкова и Рублев поделились эмоциями после победы в миксте на ОИ-2020

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали победителями в миксте на Олимпийских играх в Токио. Победа Павлюченковой и Рублева (4-й номер посева) досталась им при счете 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала в интервью специальному корреспонденту Telegram-канала «Радиоточка НСН» Наталье Шатовой на Олимпиаде в Токио, что золото Игр было ее детской мечтой.

«Золота медаль — это счастье. У меня очень много эмоций сейчас. Я сто процентов завтра осознаю – и будет уже по-другому. Это просто детская мечта, которая сбылась. В одиночке это, конечно, более значимо, но в любом случае золотая медаль – это нереально круто. Невероятные эмоции», - заявила чемпионка.