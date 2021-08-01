Золотые наши. Павлюченкова и Рублев поделились эмоциями после победы в миксте на ОИ-2020

Обладатели золотой медали в миксте теннисистов на Олимпийских играх в Токио Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев признались НСН в невероятных чувствах.

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали победителями в миксте на Олимпийских играх в Токио. Победа Павлюченковой и Рублева (4-й номер посева) досталась им при счете 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала в интервью специальному корреспонденту Telegram-канала «Радиоточка НСН» Наталье Шатовой на Олимпиаде в Токио, что золото Игр было ее детской мечтой.

«Золота медаль — это счастье. У меня очень много эмоций сейчас. Я сто процентов завтра осознаю – и будет уже по-другому. Это просто детская мечта, которая сбылась. В одиночке это, конечно, более значимо, но в любом случае золотая медаль – это нереально круто. Невероятные эмоции», - заявила чемпионка.

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По мнению российского теннисиста Андрея Рублева, финальный микст с участием их пары получился историческим.

«Нельзя было придумать лучшего финала для нашей страны. Это какой-то фильм, который останется в памяти на всю жизнь и у меня, и у Насти. Тем более, мы выиграли. В этот момент пролетает вся жизнь: когда ты рос, тренировался, смотрел, как выступают другие атлеты на Олимпийских Играх по телевизору. И сейчас это случается с нами. Это что-то невероятное. Эйфория!» - признался ой медали ОИ-2020.

Теннисист поделился ближайшими планами после Олимпиады. Он решил сосредоточиться на одиночных состязаниях, чтобы совершенствовать свое мастерство, но не исключил, что на следующей Олимпиаде будет играть микст, как и Анастасия Павлюченкова.

В общем зачете по итогам дня Россия потеряла четвертую позицию, уступив ее Австралии (14-3-14), и опустилась на пятое место. На счету российских спортсменов 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. Первое место занимают китайцы (23-14-13), втором — американцы (20-23-16), на третье — японцы (17-5-9).

Напоминаем, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/andreyrublev
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