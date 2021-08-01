У россиянина Карена Хачанова – олимпийское серебро теннисного турнира в Токио
Российский теннисист Карен Хачанов в финальном матче мужского одиночного турнира по теннису на Олимпиаде в Токио проиграл первое место и завоевал серебряную награду.
В решающем матче россиянин уступил Александру Звереву, представляющему Германию.
Турнир длился 1 час 19 минут. Итоги встречи – в пользу немецкого спортсмена: 6:3.
Хачанов завоевал для России в Токио 40-ую медаль.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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