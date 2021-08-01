У россиянина Карена Хачанова – олимпийское серебро теннисного турнира в Токио

В решающем матче россиянин уступил Александру Звереву, представляющему Германию.

Турнир длился 1 час 19 минут. Итоги встречи – в пользу немецкого спортсмена: 6:3.

Хачанов завоевал для России в Токио 40-ую медаль.

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