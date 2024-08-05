Земфира предложила Журовой «смыть с себя зло» после слов о российских теннисистках

Ранее выступавшие в нейтральном статусе россиянки завоевали серебро в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже, уступив в финале представительницам Италии, напоминает Ura.ru. Журова заявила, что теннисистки выиграли награды для себя, и медали «не имеют никакого отношения» к стране.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть», — написала Земфира в соцсетях.

Певица добавила, что слова парламентария — «ноль», и она «ни разу не народ».

