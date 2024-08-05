Земфира предложила Журовой «смыть с себя зло» после слов о российских теннисистках
Певица Земфира (признана в России иноагентом) ответила депутату Госдумы, олимпийской чемпионке Светлане Журовой, оценившей значение для страны олимпийских медалей российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.
Ранее выступавшие в нейтральном статусе россиянки завоевали серебро в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже, уступив в финале представительницам Италии, напоминает Ura.ru. Журова заявила, что теннисистки выиграли награды для себя, и медали «не имеют никакого отношения» к стране.
«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть», — написала Земфира в соцсетях.
Певица добавила, что слова парламентария — «ноль», и она «ни разу не народ».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае пройдет фестиваль российского кино
- СМИ: Минобороны понесло ущерб в 130 млн рублей из-за некачественных подшипников
- Земфира предложила Журовой «смыть с себя зло» после слов о российских теннисистках
- Маск рассказал, что второй человек получил имплант от Neuralink
- На Земле началась сильная магнитная буря
- Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО
- США введут санкции против РФ за неправомерное удержание американцев
- Британский премьер: Участники беспорядков пожалеют о своих действиях
- Премьер Бранденбурга выступил за окончание конфликта вокруг Украины
- СМИ: F-16 разместят на аэродроме Лиманское в Одесской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru