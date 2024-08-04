Теннисистки Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами Олимпиады
4 августа 202420:54
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро теннисного турнира Олимпиады в Париже в парном разряде.
В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
Андреева занимает 95-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Шнайдер - 65-е.
Ранее Андреева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Румынии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru