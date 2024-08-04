Теннисистки Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами Олимпиады

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро теннисного турнира Олимпиады в Париже в парном разряде.

Мирра Андреева вышла в финал турнира в Яссах

В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Андреева занимает 95-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Шнайдер - 65-е.

Ранее Андреева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Румынии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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