«Дно Сены и повар-агент»: Кто стоит за диверсиями на Олимпиаде в Париже
Французские ультралевые не готовы идти на «олимпийское перемирие», указывая на канаков и никель, украинские СМИ пишут про пьяного русского повара, а Захарова с Канделаки соревнуются в иронии.
Новая неделя началась с тревожных новостей из олимпийского Парижа. Если в день открытия Игр произошла серия железнодорожных диверсий, то в ночь на понедельник были атакованы линии связи.
Ответственность за одну из атак уже взяли на себя французские ультралевые, разбив таким образом версию ряда западных и украинских СМИ о неудержимом «пьяном агенте ФСБ», задумавшим сорвать Олимпиаду-2024.
«КАНАКИ И ПЕРЕМИРИЕ»: КТО СТОИТ ЗА ДИВЕРСИЯМИ В ПАРИЖЕ
В ночь на 26 июля, день открытия Олимпиады-2024, Национальная компания французских железных дорог (SNCF) сообщила о «массированной атаке». В результате серии поджогов систем сигнализации было нарушено сообщение Парижа с рядом направлений и задержаны высокоскоростные поезда. Инцидент затронул около 800 тысяч пассажиров, при этом на его фоне издание Le Monde сообщило о задержании 40-летнего российского повара и телеведущего Кирилла Грязнова.
СМИ начали выяснять, кто такой Грязнов. Издание Le Parisien указало, что речь могла идти о «крупномасштабной акции по политической дестабилизации». Тут же «обнаружилась связь» задержанного с российскими спецслужбами, а украинские издания запестрели заголовками о «поваре-агенте из ФСБ». Однако в МВД Франции указали, что речь идет не о супергерое со специями, а об ультралевых.
«Спецслужбы выявили определённое количество личностей, которые могли совершить диверсию. Это традиционный образ действий ультралевых, виновные могли быть приближёнными к этому движению», - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Вскоре появилось и заявление «организаторов диверсий» на железной дороге. По данным издания RMC Sport, это французское движение крайне левых NO J.O, которое крайне недовольно ситуацией в подконтрольной Франции Новой Каледонии. Там беспорядки коренных жителей-канаков из-за закона о выборах подавляли французские силовики. Некоторые из канаков были арестованы и этапированы во Францию.
«Олимпийского перемирия быть не может. Какое перемирие, если канакским заключённым, депортированным во французские тюрьмы, отказывают в политической автономии, чтобы наши горнодобывающие компании могли продолжать наедаться там никелем? На стадионе, как и в жизни, давайте перейдём к сопротивлению», — говорится в заявлении организации.
29 июля AFP сообщило о задержании «крайне левого активиста» по подозрению в причастности к железнодорожным диверсиям. Кроме того, сегодня стало известно о массовых диверсиях, испортивших оборудование французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR.
По данным Le Parisien, в ночь на понедельник были перерезаны кабели в департаментах Бюш-дю-Рон, Дром, Мёз, Од, Уаза и Эро, всего произошло 28 инцидентов. Кроме того, накануне под Тулузой подожгли ретрансляционную антенну телефонной связи. Рядом с местом ЧП неизвестные оставили надпись «Нет ОИ», из чего СМИ вновь сделали вывод об ультралевых.
По итогам июльских досрочных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых Жана-Люка Меланшона, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняло только третье место, что избавило Европу о страхов появления в этой стране «правого премьера».
КРЫСЫ, ДНО СЕНЫ И ПОВАР-АГЕНТ
В преддверии старта Олимпиады-2024 в западных СМИ начала активно раскручиваться тема о российских «агентах влияния». Уходящий в отставку глава МВД Дарманен сообщил, что после проверки 960 тысяч досье отказ в допуске к Играм получили 4340 человек.
«Менее сотни анкет мы отклонили из-за подозрений, что они являются агентами — шпионами или информаторами иностранных государств, стремящихся к вмешательству в Игры. Больше всего их было из России и Белоруссии, а также ряда других стран, список которых я озвучивать не буду», - уточнил Дарманен.
При этом «шпионское расследование» журналистов в отношении Кирилла Грязнова было украшено яркими деталями о том, что «его подвела страсть к алкоголю».
«Грязнов родился в Перми, затем переехал в Москву, где решил, что его призвание — кулинария. Отправился на дорогостоящие курсы, а затем устроился на работу в мишленовский ресторан в знаменитом альпийском горнолыжном курорте Куршевель. (…) 7 мая он должен был полететь в Париж, но напился на пересадке в Стамбуле, повару пришлось поехать на машине из Турции в Болгарию, где Грязнов вновь перебрал с алкоголем и стал рассказывать знакомым о том, что едет в Париж с "секретным заданием" и повторял: "Они надолго запомнят эту Олимпиаду!"», - публикует «разоблачительные детали» коллег-журналистов «Спорт-Экспресс».
Повара уже успели обвинить в «связях в ФСБ и ГРУ», отметив, что Грязнов «все делал в состоянии алкогольного опьянения». При этом российские СМИ иронизируют на предмет того, как один повар мог «крупномасштабно» дестабилизировать проведение Олимпиады?
Задержание Грязнова уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в этой связи в Telegram пост о 11 моментах, удививших ее в Париже, упомянув, в частности, крыс, бездомных и «глумление над Тайной вечерей» на церемонии открытия.
«Вершиной действа стал логично перевёрнутый флаг Олимпийского движения, поднятый вверх тормашками над Парижем. Интересно, сколько же ещё "шпионов" нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены», - резюмировала Мария Владимировна.
Со своей стороны, замгендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки поделилась в Telegram фантазиями о возможном завершении «Olimpediadы», как, по ее словам, назвали Олимпиаду в одном из выпусков Comedy Club.
«Кажется, что самих соревнований уже и не будет вовсе, они никому не нужны и не интересны, спорт под флагом МОК умер окончательно и бесповоротно. Вот увидите, Олимпедиада закончится массовой оргией с использованием олимпийских факелов под гул аплодисментов Евросоюза», - предрекла Тина Гивиевна.
Летние Олимпийские Игры 2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В них принимают участие всего 15 спортсменов из России.
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