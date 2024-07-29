«КАНАКИ И ПЕРЕМИРИЕ»: КТО СТОИТ ЗА ДИВЕРСИЯМИ В ПАРИЖЕ

В ночь на 26 июля, день открытия Олимпиады-2024, Национальная компания французских железных дорог (SNCF) сообщила о «массированной атаке». В результате серии поджогов систем сигнализации было нарушено сообщение Парижа с рядом направлений и задержаны высокоскоростные поезда. Инцидент затронул около 800 тысяч пассажиров, при этом на его фоне издание Le Monde сообщило о задержании 40-летнего российского повара и телеведущего Кирилла Грязнова.

СМИ начали выяснять, кто такой Грязнов. Издание Le Parisien указало, что речь могла идти о «крупномасштабной акции по политической дестабилизации». Тут же «обнаружилась связь» задержанного с российскими спецслужбами, а украинские издания запестрели заголовками о «поваре-агенте из ФСБ». Однако в МВД Франции указали, что речь идет не о супергерое со специями, а об ультралевых.

«Спецслужбы выявили определённое количество личностей, которые могли совершить диверсию. Это традиционный образ действий ультралевых, виновные могли быть приближёнными к этому движению», - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Вскоре появилось и заявление «организаторов диверсий» на железной дороге. По данным издания RMC Sport, это французское движение крайне левых NO J.O, которое крайне недовольно ситуацией в подконтрольной Франции Новой Каледонии. Там беспорядки коренных жителей-канаков из-за закона о выборах подавляли французские силовики. Некоторые из канаков были арестованы и этапированы во Францию.

«Олимпийского перемирия быть не может. Какое перемирие, если канакским заключённым, депортированным во французские тюрьмы, отказывают в политической автономии, чтобы наши горнодобывающие компании могли продолжать наедаться там никелем? На стадионе, как и в жизни, давайте перейдём к сопротивлению», — говорится в заявлении организации.

29 июля AFP сообщило о задержании «крайне левого активиста» по подозрению в причастности к железнодорожным диверсиям. Кроме того, сегодня стало известно о массовых диверсиях, испортивших оборудование французских телекоммуникационных операторов Bouygues и SFR.

По данным Le Parisien, в ночь на понедельник были перерезаны кабели в департаментах Бюш-дю-Рон, Дром, Мёз, Од, Уаза и Эро, всего произошло 28 инцидентов. Кроме того, накануне под Тулузой подожгли ретрансляционную антенну телефонной связи. Рядом с местом ЧП неизвестные оставили надпись «Нет ОИ», из чего СМИ вновь сделали вывод об ультралевых.

По итогам июльских досрочных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых Жана-Люка Меланшона, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняло только третье место, что избавило Европу о страхов появления в этой стране «правого премьера».