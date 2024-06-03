«Терять Мирре нечего»: Тарпищев оценил шансы Андреевой обыграть Соболенко
Перспективной 17-летней российской теннисистке нечего терять в отличие от второй ракетки мира Соболенко, заявил НСН президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев.
Второй ракетке мира Арине Соболенко из Белоруссии следует бояться россиянку Мирру Андрееву в 1/4 "турнира "Ролан Гаррос", так как ей нечего терять в отличие от соперницы, заявил НСН президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Ранее 17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/8 финала она обыграла бывшую российскую теннисистку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву. Теперь она сразится с Соболенко в 1/4 турнира. Тарпищев уверен, что у второй ракетки мира все-таки есть слабые стороны.
«Шансы на победу всегда есть, но Соболенко сейчас на ходу, вторая в мире. Соболенко еще играет помощнее. В силу того, что Мирра растущая молодая спортсменка, естественно, преимущество будет у Соболенко. Но если Мирра сумеет завязать игру, там у Соболенко могут вмешаться нервы. Если завяжется борьба, то Соболенко чисто играть не будет и пойдет брак. В данном случае Соболенко больше надо Мирру бояться, потому что терять Мирре нечего и она будет играть смело», - предположил Тарпищев.
А бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил НСН, что у Андреевой практически нет шансов на победу.
«У меня нет уверенности, что она обыграет Соболенко. Разного класса игроки. У Соболенко нет слабых сторон. Шансы мизерные», - лаконично сказал он.
Андреева и Соболенко уже играли друг против друга 1 мая в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации в Мадриде. В том матче россиянка уступила, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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