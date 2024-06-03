«Терять Мирре нечего»: Тарпищев оценил шансы Андреевой обыграть Соболенко

Ранее 17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/8 финала она обыграла бывшую российскую теннисистку, ныне представляющую Францию, Варвару Грачёву. Теперь она сразится с Соболенко в 1/4 турнира. Тарпищев уверен, что у второй ракетки мира все-таки есть слабые стороны.



«Шансы на победу всегда есть, но Соболенко сейчас на ходу, вторая в мире. Соболенко еще играет помощнее. В силу того, что Мирра растущая молодая спортсменка, естественно, преимущество будет у Соболенко. Но если Мирра сумеет завязать игру, там у Соболенко могут вмешаться нервы. Если завяжется борьба, то Соболенко чисто играть не будет и пойдет брак. В данном случае Соболенко больше надо Мирру бояться, потому что терять Мирре нечего и она будет играть смело», - предположил Тарпищев.

А бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил НСН, что у Андреевой практически нет шансов на победу.

«У меня нет уверенности, что она обыграет Соболенко. Разного класса игроки. У Соболенко нет слабых сторон. Шансы мизерные», - лаконично сказал он.

Андреева и Соболенко уже играли друг против друга 1 мая в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации в Мадриде. В том матче россиянка уступила, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

