Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на официальном сайте организации.
С учётом последних матчей сборная России набрала 1 493 очка и опустилась с 33-го на 34-е место, пропустив вперёд сборную Южной Кореи, у которой 1507 баллов.
Тройка лидеров рейтинга не изменилась. Первое место по-прежнему у сборной Бельгии (1828 очков), даллее идут сборная Бразилии (1826 очков) и сборная Франции (1786).
В ноябре сборная России сыграла два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сначала подопечные Валерия Карпина одержали победу над сборной Кипра (6:0), а затем проиграли сборной Хорватии (0:1). По итогам отбора сборная России заняла второе место в группе и попала в стыковые матчи.
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