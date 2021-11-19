Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

С учётом последних матчей сборная России набрала 1 493 очка и опустилась с 33-го на 34-е место, пропустив вперёд сборную Южной Кореи, у которой 1507 баллов.

Тройка лидеров рейтинга не изменилась. Первое место по-прежнему у сборной Бельгии (1828 очков), даллее идут сборная Бразилии (1826 очков) и сборная Франции (1786).

В ноябре сборная России сыграла два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сначала подопечные Валерия Карпина одержали победу над сборной Кипра (6:0), а затем проиграли сборной Хорватии (0:1). По итогам отбора сборная России заняла второе место в группе и попала в стыковые матчи.

