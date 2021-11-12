«Ничья - и мы в Катаре»: Сборная России готовится к решающему отборочному матчу на ЧМ-2022
Команда Карпина разгромила Кипр со счетом 6:0, теперь путевка на чемпионат мира разыграется в матче с хорватами, которые забили в ворота Мальты семь мячей.
В четверг Россия разгромила сборную Кипра в предпоследнем отборочном матче на чемпионат мира 2022 со счетом 6:0.
Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Первый гол на четвёртой минуте забил Алексанр Ерохин, который оформил дубль в этом матче. Игра шла напряжённо, второй гол забил Фёдор Смолов. Во втором тайме голы также забили Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.
Россия впервые при Карпине победила с крупным счетом, но первый тайм оставил у болелещиков вопросы: киприоты активно атаковали и имели моменты, но удача была не на их стороне.
Накануне экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высоко оценил шансы сборной на победу, но признался, что разгромного счета не ждет.
«Скорее всего, не у России, а у Кипра будет расслабленность. Они никуда не выходят и не выйдут никогда, даже близко такого нет. Хорваты сегодня играют с Мальтой на выезде, а Мальта нас потрепала прилично, причем в Москве. Им тоже надо будет в эконом-режиме выиграть, чтобы потом собраться на последнюю игру. Но у нас преимущество, мы ведь дома играем. Тем не менее, думаю, вряд ли хорваты потеряют очки», - отмечал он.
Победа сборной могла обеспечить России прямую путевку на ЧМ-2022, если бы Хорватия потеряла очки в матче с Мальтой. Но чуда не произошло, хорваты отправили в ворота своих противников еще больше мячей, закончив матч со счетом 7:1.
Теперь судьба путевки решится в очной встрече фаворитов группы, игра пройдет в воскресенье 14 ноября в городе Сплит, начало — в 17:00 по московскому времени. Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если победит Хорватию или сыграет вничью. Проигрыш отправит команду Карпина на стыковые матчи.
При этом нынешний тренер уже отметился лучшим старом среди всех тренеров сборной. После разгромной победы Валерий Карпин много улыбался, выступая перед журналистами, и признался, что ничья с хорватами команду действительно устроит.
«Я не вижу проблемы в том, что нас устроит ничья. Мы все месяц назад подписались бы быть в такой ситуации. У кого-то были сомнения, что хорваты не обыграют Мальту? Это не новость. Так что готовимся к хорватам, ничего не меняется. Не знаю, самый ли это важный матч в тренерской карьере. Они всегда разные», - передает слова главного тренера «Чемпионат».
Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал правильным решение главного тренера сборной Валерия Карпина «поставить точку» в истории с Артемом Дзюбой и призвал сборную думать о результате, а не о лайках и хайпе.
22-й чемпионат мира по футболу должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
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