«Ничья - и мы в Катаре»: Сборная России готовится к решающему отборочному матчу на ЧМ-2022

В четверг Россия разгромила сборную Кипра в предпоследнем отборочном матче на чемпионат мира 2022 со счетом 6:0.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Первый гол на четвёртой минуте забил Алексанр Ерохин, который оформил дубль в этом матче. Игра шла напряжённо, второй гол забил Фёдор Смолов. Во втором тайме голы также забили Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Россия впервые при Карпине победила с крупным счетом, но первый тайм оставил у болелещиков вопросы: киприоты активно атаковали и имели моменты, но удача была не на их стороне.

Накануне экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высоко оценил шансы сборной на победу, но признался, что разгромного счета не ждет.