«Ничья - и мы в Катаре»: Сборная России готовится к решающему отборочному матчу на ЧМ-2022

Команда Карпина разгромила Кипр со счетом 6:0, теперь путевка на чемпионат мира разыграется в матче с хорватами, которые забили в ворота Мальты семь мячей. 

В четверг Россия разгромила сборную Кипра в предпоследнем отборочном матче на чемпионат мира 2022 со счетом 6:0.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Первый гол на четвёртой минуте забил Алексанр Ерохин, который оформил дубль в этом матче. Игра шла напряжённо, второй гол забил Фёдор Смолов. Во втором тайме голы также забили Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Россия впервые при Карпине победила с крупным счетом, но первый тайм оставил у болелещиков вопросы: киприоты активно атаковали и имели моменты, но удача была не на их стороне.

Накануне экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высоко оценил шансы сборной на победу, но признался, что разгромного счета не ждет.

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«Скорее всего, не у России, а у Кипра будет расслабленность. Они никуда не выходят и не выйдут никогда, даже близко такого нет. Хорваты сегодня играют с Мальтой на выезде, а Мальта нас потрепала прилично, причем в Москве. Им тоже надо будет в эконом-режиме выиграть, чтобы потом собраться на последнюю игру. Но у нас преимущество, мы ведь дома играем. Тем не менее, думаю, вряд ли хорваты потеряют очки», - отмечал он.

Победа сборной могла обеспечить России прямую путевку на ЧМ-2022, если бы Хорватия потеряла очки в матче с Мальтой. Но чуда не произошло, хорваты отправили в ворота своих противников еще больше мячей, закончив матч со счетом 7:1.

Теперь судьба путевки решится в очной встрече фаворитов группы, игра пройдет в воскресенье 14 ноября в городе Сплит, начало — в 17:00 по московскому времени. Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если победит Хорватию или сыграет вничью. Проигрыш отправит команду Карпина на стыковые матчи.

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При этом нынешний тренер уже отметился лучшим старом среди всех тренеров сборной. После разгромной победы Валерий Карпин много улыбался, выступая перед журналистами, и признался, что ничья с хорватами команду действительно устроит.

«Я не вижу проблемы в том, что нас устроит ничья. Мы все месяц назад подписались бы быть в такой ситуации. У кого-то были сомнения, что хорваты не обыграют Мальту? Это не новость. Так что готовимся к хорватам, ничего не меняется. Не знаю, самый ли это важный матч в тренерской карьере. Они всегда разные», - передает слова главного тренера «Чемпионат».

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал правильным решение главного тренера сборной Валерия Карпина «поставить точку» в истории с Артемом Дзюбой и призвал сборную думать о результате, а не о лайках и хайпе.

22-й чемпионат мира по футболу должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Валерий КарпинЧемпионат МираФутбол
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