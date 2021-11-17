Названы потенциальные соперники российской сборной в стыковых матчах ЧМ-2022

В полуфинале команда Валерия Карпина может встретиться с представителями Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии или Австрии. Россияне проведут первый матч на домашнем поле.

Жеребьевка плей-офф назначена на 26 ноября в Цюрихе. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года.

Ранее в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии, заняв в группе второе место. Сам Карпин в эфире «Коммент.шоу» на Youtube заявил, что может покинуть пост до начала стыковых матчей.

