Названы потенциальные соперники российской сборной в стыковых матчах ЧМ-2022
Стали известны потенциальные соперники сборной РФ в стыковых матчах чемпионата мира по футболу 2022 год, сообщает RT.
В полуфинале команда Валерия Карпина может встретиться с представителями Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии или Австрии. Россияне проведут первый матч на домашнем поле.
Жеребьевка плей-офф назначена на 26 ноября в Цюрихе. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря следующего года.
Ранее в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии, заняв в группе второе место. Сам Карпин в эфире «Коммент.шоу» на Youtube заявил, что может покинуть пост до начала стыковых матчей.
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