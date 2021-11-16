РФС ответил на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
Российский футбольный союз (РФС) напомнил, что соглашение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным предусматривает автоматическую пролонгацию, сообщает «Чемпионат».
Комментируя слухи о возможном уходе наставника национальной команды со своего поста в РФС заявили, что согласно контракту, он автоматически продлевается «в случае выхода сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира».
В союзе подчеркнули, что по итогам игры в Хорватии произошло именно это, таким образом, контракт Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года
Ранее в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии заняла в группе второе место. Сам Карпин в эфире «Коммент.шоу» на Youtube заявил, что может покинуть пост до начала стыковых матчей.
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