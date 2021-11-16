РФС ответил на слова Карпина о возможном уходе из сборной России

Комментируя слухи о возможном уходе наставника национальной команды со своего поста в РФС заявили, что согласно контракту, он автоматически продлевается «в случае выхода сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира».

В союзе подчеркнули, что по итогам игры в Хорватии произошло именно это, таким образом, контракт Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года

Ранее в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии заняла в группе второе место. Сам Карпин в эфире «Коммент.шоу» на Youtube заявил, что может покинуть пост до начала стыковых матчей.

