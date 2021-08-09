Самым упоминаемым в СМИ спортсменом ОИ-2020 стал пловец Рылов

Рылов упоминался в новостных заметках также в связи с подозрением в допинге и из-за маски с изображением кота, которую МОК запретил ему надевать на церемонии награждения.

Президент Всероссийской федерации плавания, заслуженный мастер спорта по плаванию, четырехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Владимир Сальников в беседе с НСН раскрыл секрет успеха Рылова.



