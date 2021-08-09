Самым упоминаемым в СМИ спортсменом ОИ-2020 стал пловец Рылов
Пловец Евгений Рылов чаще других российских призеров Олимпиады-2020 упоминался в СМИ на протяжении всех соревнований. Это выяснила «Медиалогия», согласно данным которой Рылов был упомянут 11,8 тысяч раз. 24-летний спортсмен стал на Играх в Токио двукратным олимпийским чемпионом - на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также в его активе серебро в мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем. Рылов стал первым российским пловцом, выигравшим золото Олимпиады, с 1996 года.
Рылов упоминался в новостных заметках также в связи с подозрением в допинге и из-за маски с изображением кота, которую МОК запретил ему надевать на церемонии награждения.
Президент Всероссийской федерации плавания, заслуженный мастер спорта по плаванию, четырехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Владимир Сальников в беседе с НСН раскрыл секрет успеха Рылова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru