По его словам, при платном поиске покупателя фирма размещает объявление, проводит показы и готовит сделку. Владелец оплачивает эту услугу и ждет продажи. При этом после осмотра квартиры и изучения бумаг сумма выкупа может снизиться, и если деньги нужны к конкретному сроку, то приходится соглашаться.

Парламентарий указал, что самая опасная схема связана с займом. В случае, когда человек нуждается в деньгах, ему могут предложить продать жильё и продолжить в нём жить, а затем выкупить обратно. При этом недвижимость уже принадлежит покупателю и пропущенный платёж может привести к окончательной потере квартиры.

«Если суд установит, что продажей прикрыли заем, он применит правила займа и залога... При залоге квартира остается собственностью заемщика. При продаже для погашения долга, сумма сверх задолженности возвращается владельцу», — указал Гаврилов.



Он добавил, что если покупатель воспользовался тяжелым положение владельца и убедил его согласиться на крайне невыгодные условия, то суд может признать продажу кабальной.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что массовая льготная ипотека привела к тому, что на рынке сформировался переизбыток квартир, которые сдают в аренду.