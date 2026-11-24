В Госдуме предупредили о подвохе при одной услуге по сделкам с недвижимостью
За объявлениями о срочном выкупе квартир может скрываться продажа по сниженной цене, платный поиск покупателя или заем. Об этом «Ленте.ру» заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По его словам, при платном поиске покупателя фирма размещает объявление, проводит показы и готовит сделку. Владелец оплачивает эту услугу и ждет продажи. При этом после осмотра квартиры и изучения бумаг сумма выкупа может снизиться, и если деньги нужны к конкретному сроку, то приходится соглашаться.
Парламентарий указал, что самая опасная схема связана с займом. В случае, когда человек нуждается в деньгах, ему могут предложить продать жильё и продолжить в нём жить, а затем выкупить обратно. При этом недвижимость уже принадлежит покупателю и пропущенный платёж может привести к окончательной потере квартиры.
«Если суд установит, что продажей прикрыли заем, он применит правила займа и залога... При залоге квартира остается собственностью заемщика. При продаже для погашения долга, сумма сверх задолженности возвращается владельцу», — указал Гаврилов.
Он добавил, что если покупатель воспользовался тяжелым положение владельца и убедил его согласиться на крайне невыгодные условия, то суд может признать продажу кабальной.
Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что массовая льготная ипотека привела к тому, что на рынке сформировался переизбыток квартир, которые сдают в аренду.
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