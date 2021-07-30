Российского пловца Рылова заподозрили в допинге

Мерфи предположил, что участвует в нечистом заплыве. Он выразил сожаления, что российскую сборную допустили к Олимпиаде. Завоевавший бронзу Гринбанк заявил, что в России есть допинг-программа с господдержкой. Ранее пловец Евгений Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

