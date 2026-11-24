СМИ: По делу Чибиса задержана первый вице-губернатор Мурманской области Демченко
Первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко была задержана по делу главы региона Андрея Чибиса. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.
Собеседники агентства рассказали, что её доставили в Москву для проведения следственных действий.
Министр информационной политики области Ирина Бринькова сообщила журналистам, что у неё нет информации относительно задержания Демченко. При этом вице-губернатора нет на рабочем месте. В РБК добавили, что телефон Демченко недоступен с вечера 23 ноября.
Ранее в МВД РФ рассказали, что Чибиса задержали в Москве в рамках расследования в отношении «группы лиц», которой инкриминируется хищение бюджетных денег, растрата и незаконные валютные операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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