Собеседники агентства рассказали, что её доставили в Москву для проведения следственных действий.

Министр информационной политики области Ирина Бринькова сообщила журналистам, что у неё нет информации относительно задержания Демченко. При этом вице-губернатора нет на рабочем месте. В РБК добавили, что телефон Демченко недоступен с вечера 23 ноября.

Ранее в МВД РФ рассказали, что Чибиса задержали в Москве в рамках расследования в отношении «группы лиц», которой инкриминируется хищение бюджетных денег, растрата и незаконные валютные операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





