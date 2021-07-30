Президент Всероссийской федерации плавания раскрыл секрет успеха Рылова
Владимир Сальников оценил достойное выступление российской сборной по плаванию, но признался, что сложные условия в Токио наложили свой отпечаток на результаты.
На Олимпиаде в Токио у российской команды были некоторые выступления, которые можно оценить «ниже своих возможностей», но, тем не менее, команда очень достойно выступает, тренеры и специалисты отрабатывают на все 100%, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Всероссийской федерации плавания, заслуженный мастер спорта по плаванию, четырехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Владимир Сальников.
«Те победы, которые уже произошли, говорят сами за себя. Действительно, золотых медалей не было с 1996 года. То, что Женя Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом, означает, что он вступил в клуб мировой элиты. Были рекорды у нас, и не на одной дистанции, поэтому в целом я считаю, что выступление достойное. Уверен, что это будет ярким моментом в развитии плавания в нашей стране. Здесь достаточно сложные условия в Японии, все находятся в ограниченном пространстве, ограничены в перемещениях, поэтому все это, естественно, накладывает свой отпечаток», - отметил Сальников.
Особо он отметил победу Евгения Рылова, подчеркнув, что незабываемого выступления спортсмена не случилось бы без удачного тандема с тренером.
«Стать двукратным олимпийским чемпионом за последние 25 лет удалось только ему. Секрет успеха, прежде всего, - это вера в свои силы, вера в тандем «тренер-спортсмен». Иногда уверенность теряется, и она должна восполняться от одного или другого участника. Его тренер Андрей Шишин очень грамотно работает. Думаю, что этот успех, естественно, является и успехом тренера», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Сальников также рассказал, что официальных обращений и заявлений об употреблении допинга российским спортсменом не слышал, но уверен, что «все спортсмены, которые выступают здесь, заинтересованы в том, чтобы плавание было чистым видом спорта, чистым от допинга».
Российский пловец Евгений Рылов в пятницу завоевал золотую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине. «Серебро» взял Райан Мерфи из США (отставание - 0,88 секунды). «Бронзу» завоевал британец Люк Гринбэнк (+1,45). Оба заподозрили российского спортсмена в употреблении допинга. Мерфи предположил, что участвует в нечистом заплыве. Он выразил сожаление, что российскую сборную допустили к Олимпиаде.
Сам Рылов обвинения отверг. «Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял», -цитирует двукратного олимпийского чемпиона ТАСС.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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