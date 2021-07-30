Президент Всероссийской федерации плавания раскрыл секрет успеха Рылова

Российский пловец Евгений Рылов в пятницу завоевал золотую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине. «Серебро» взял Райан Мерфи из США (отставание - 0,88 секунды). «Бронзу» завоевал британец Люк Гринбэнк (+1,45). Оба заподозрили российского спортсмена в употреблении допинга. Мерфи предположил, что участвует в нечистом заплыве. Он выразил сожаление, что российскую сборную допустили к Олимпиаде.

Сам Рылов обвинения отверг. «Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял», -цитирует двукратного олимпийского чемпиона ТАСС.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

