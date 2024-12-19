Самарский губернатор Федорищев заявил о миллиардном долге ФК «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долге в один миллиард рублей футбольного клуба «Крылья Советов» в программе «Очная ставка» и напомнил, что 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом».

«Наверняка, там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в один миллиард рублей», — сказал он.

СМИ: Всё руководство ФК «Крылья Советов» покинет клуб

Федорищев отметил, что правительство в год выделяет два миллиарда рублей, однако клуб долг не выплачивает, и он искусственно пролонгируется.

Ранее сообщалось, что Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить сделки, проходившие в «Крыльях Советов» при его предшественнике Дмитрии Азарове. Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН отмечал, что необходимо расследовать наличие коррупции в российском футболе, а если факты подтвердятся, виновных будет ждать уголовное наказание.

В свою очередь футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил в беседе с НСН, что скандал вокруг ФК «Крылья Советов» и клубов, якобы заплативших миллионы рублей судьям за помощь, не выйдет в серьезное юридическое поле, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры