Самарский губернатор Федорищев заявил о миллиардном долге ФК «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долге в один миллиард рублей футбольного клуба «Крылья Советов» в программе «Очная ставка» и напомнил, что 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом».

«Наверняка, там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в один миллиард рублей», — сказал он.