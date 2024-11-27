«Удар по имиджу»: Свищев призвал наказать виновных во взятках в российском футболе
Губернатору Самарской области необходимо провести собственное расследование о коррупции в «Крыльях Советов», также нужно привлечь правоохранительные органы, отметил в эфире НСН депутат Дмитрий Свищев.
Необходимо расследовать наличие коррупции в российском футболе, если факты подтвердятся, виновных будет ждать уголовное наказание, заявил член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн рублей и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона. При этом Федорищев утверждает, что фактов для обращения в правоохранительные органы у него пока нет. Свищев призвал начать расследование.
«Здесь нельзя говорить сейчас, чья это вина. Никого не надо обвинять до тех пор, пока следствие не найдет виновных. А то мы сейчас всех будем обвинять: и все клубы, и всех тренеров, и всех спортсменов. Основная проблема ведь в чем? Это серьезный удар по имиджу российского футбола и самих игроков. Представляете, каково игрокам, когда они играют и понимают, что результат их матча предрешен не ими. Какой смысл тренироваться, когда они понимают, что судья нечестно судит, когда тренеры или отдельно взятые спортсмены тоже договорились с соперниками? Где справедливость, где спортивные принципы? Поэтому наша основная задача – довести дело до конца. Здесь важно полноценную проверку провести и правоохранительным органам, и в Российском футбольном союзе, и в Российской премьер-лиге. Если факты подтвердятся, следующий этап – это уголовное дело», - сказал Свищев.
Также он отметил, что губернатору Самарской области необходимо провести собственное расследование о коррупции в «Крыльях Советов».
«Если никто давать не будет, никто предлагать не будет, то и судьи будут играть честно. Поэтому есть еще, соответственно, клубы или дельцы от клубов, которые предлагают взятки за результаты. Поэтому здесь, мне кажется, и губернатору тоже нужно провести свое внутреннее расследование, потому что футбольный клуб «Крылья Советов» – самарский клуб, достаточно известный. Скандал-то сейчас начался именно с него. Поэтому, я думаю, надо выяснить, откуда эти 36 млн, кто согласовывал, кто договаривался. И почему не отдали, если уж на то пошло, да? Надо наказать этих товарищей, которые в «Крыльях Советов» в том числе», - указал собеседник НСН.
При этом депутат отметил, что новости о коррупции в футболе не являются шокирующими, поскольку это давняя проблема не только российского, но и мирового футбола.
«Я не скажу, что это шокирующие новости, потому что мы уже давно слышим подобные заявления. О том, что существуют некие договорные матчи, мы с вами знаем уже много-много лет. Это проблема не только российского, но и мирового футбола. Но как-то так открыто еще никто не заявлял, тем более руководитель региона такого уровня. Когда эта информация вышла на простор медиапространства, то, конечно, умолчать ее уже не удастся, и бездействием здесь тоже уже никто не отделается. Очень надеюсь, что доведут до конца и расследование по поводу этого инцидента будет начато и закончено. И что мы услышим какой-то результат», - добавил Свищев.
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев призвал рассматривать заявление губернатора Самарской области о коррупции в судейском корпусе со всей серьезностью, передает «Радиоточка НСН».
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